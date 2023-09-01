“آبل” تختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد لساعتها الجديدة

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تختبر شركة “أبل” استخدام تقنية جديدة، مختصة بالطابعات ثلاثية الأبعاد لتصنيع هيكل ساعاتها الذكية التي ستصدر قريباً.

وأوضحت مصادر بالشركة، أنه سيتم في اختبار التقنية الجديدة في إنتاج ساعة Apple Watch 9 المرتقبة، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف تقوم الشركة بدمج التقنية في عملية التصنيع لمنتجاتها الأخرى.

كما تعتزم أيضًا تطبيق عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد لساعة “Apple Watch Ultra” المغلفة بالتيتانيوم العام المقبل، لكن الشركة لم تتمكن بعد من إنتاج كميات كبيرة من حاويات الألومنيوم المطبوعة ثلاثية الأبعاد المستخدمة في أجهزة Mac وiPad.