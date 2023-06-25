“آبل” تعتزم إطلاق بطاقتها الائتمانية عالمياً

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تعتزم شركة “آبل”، إطلاق بطاقتها الائتمانية المعروفة باسم “آبل كارد” على نطاق عالمي خارج الولايات المتحدة.

جاء ذلك في إطار سعي آبل لإطلاق “آبل كارد” كبطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة مع أحد البنوك، إذ يُسمح فقط للبنوك داخل الهند بإصدار البطاقات الائتمانية.

ودخلت الشركة في محادثات أيضاً مع البنك المركزي الذي طلب من آبل اتباع الإجراءات المعتادة لبطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية المشتركة، دون تقديم أي اعتبارات خاصة للشركة.

وكانت آبل قد أطلقت بطاقتها الائتمانية في الولايات المتحدة منتصف عام 2019، ولم تتوفر في أي دولة أخرى منذ ذلك الحين.