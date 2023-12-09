“آبل” تواجه انخفاض البيع بـ”أجهزة جديدة”

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تسعى شركة “آبل” لمواجهة انخفاض مبيعات أجهزة “Mac” و”iPad”، عبر طرح تحديثات جديدة في عدد من أجهزتها التي ستعرضها مع حلول عام 2024.

وتعتزم الشركة الكشف عن جهاز آيباد آير جديد بشاشة قياسها 12.9 إنش، إضافة إلى إصدارات جديدة محسّنة من لوحة مفاتيح Magic Keyboard وقلم آبل Apple Pencil.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة وفقاً لـ”وكالة بلومبيرج الأمريكية”، أجهزة آيباد برو أيضاً بشاشات من نوع أولد لأول مرة من أجل تحسين الألوان، بالإضافة إلى إصدارين بشاشة قياسها 13 و15 إنشاً لجهاز ماك بوك آي بمعالج M2.

وكانت آبل قد كشفت رسمياً عن سلسلة معالجات M3 نهاية شهر أكتوبر الماضي بالتوازي مع إعلان حواسيب ماك بوك برو الجديدة.