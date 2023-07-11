آثار الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة.. أزمة بين جماهير ويمبلدون ولاعبة من روسيا البيضاء بسبب مصافحة

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، يكشف عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وذكرت أن أصداء الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة، لكن هذه المرة ليس في ميدان القتال، بل في ملاعب الكرة الصفراء.

وبينت أنه بعد نهاية مباراة الدور الرابع في بطولة ويمبلدون، بين الأوكرانية “إيلينا سفيتولينا”، ولاعبة روسيا البيضاء “فيكتوريا أزارينكا”، لم تصافح اللاعبة الأوكرانية نظيرتها الروسية.

وأفادت بأن “أزارينكا” تعرضت لاستهجان الجهور بعد المبارة، مما أثار استغرابها، حيث لم يكن واضحا ما إذا كانت الجماهير اعتقدت أن “أزارينكا” هي التي تعمدت عدم المصافحة، لتنظر للجماهير ثم تواصل الخروج.