آثار فيضانات دورية في سهول المريخ

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اكتشفت العربة المريخية الصينية «جورونغ» في باطن كوكب المريخ طبقات من الصخور الرسوبية، تشير إلى حدوث فيضانات دورية على سهوله، وفق ما ذكرت وكالة «تاس».

وتشير مجلة «نيتشر»، إلى أن العربة الصينية «جورونغ» حصلت على معلومات عن تركيب طبقات الصخور الرسوبية في باطن المريخ بمنطقة سهل يوتوبيا، التي نشأت نتيجة الفيضانات الدورية التي كانت تحدث على الكوكب.ويقول الباحثون، «لقد أعددنا مقطعاً جيولوجياً مفصلاً طوله 1.1 كلم وضعناه أثناء تحرك العربة عبر سهل يوتوبيا المريخي.

ويمكن أن نرى في هذا المقطع متعدد الطبقات، تحت طبقة من التربة يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار. ويشير وجود هذه الطبقة، إلى أن المياه كانت تغمر سهل يوتوبيا بشكل دوري وتغطيه الرواسب أثناء هذه الفيضانات».