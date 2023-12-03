آخر موعد لتعديل درجات اختبار الفصل الأول.. الخميس

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فيما تبدأ (اليوم الأحد) اختبارات مواد التعثر لطلاب وطالبات نظام المسارات في المرحلة الثانوية للعام الدراسي الماضي 1444هـ، واختبارات الدور الثاني للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حددت وزارة التعليم الخميس القادم آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لجميع المراحل الدراسية الثلاث.

وشددت الوزارة على أهمية اكتمال إدخال درجات اختبارات مواد التعثر للفصل الأول للأعوام السابقة في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية واكتمال إدخال درجات الدور الثاني للعام الحالي في نظام المسارات.