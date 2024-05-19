آرسنال يسعى للفوز على إيفرتون وانتظار تعثّر سيتي

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يستضيف ملعب الإمارات مواجهةً في غاية الأهمية تجمع بين آرسنال ونظيره إيفرتون لحساب الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل نادي آرسنال المباراة وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي.
وتعتبر هذه المباراة بمثابة جولة الحسم لآرسنال الذي يأمل تحقيق الفوز وانتظار تعثر مانشستر سيتي للظفر باللقب الغائب عن خزائنه منذ عقدين من الزمن.
بإمكانكم متابعة مواجهة آرسنال وإيفرتون اليوم الأحد على السّاعة السّادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS 2.