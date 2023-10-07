«آسياد هانغتشو»: الإمارات تعزز رصيدها في الجوجيتسو بذهبيتين وبرونزية

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اختتمت الإمارات مشاركتها المميزة في منافسات الجوجيتسو، بإحراز ذهبيتين وبرونزية (السبت) ورفع غلتها من الميداليات في رياضتها الوطنية إلى عشر، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى عشر ميداليات (4 ذهبيات) في الجوجيتسو من أصل 19، لتحقق في اللعبة نتيجة أفضل من مشاركتها الأولى في «آسياد جاكرتا 2018» عندما حصدت 9 ميداليات (ذهبيتان).

وأحرز المخضرم فيصل الكتبي (36 عاماً) ذهبية وزن تحت 85 كلغ، بفوزه على الكوري الجنوبي هيسونغ كيم، ليكرّر البطل الإماراتي حامل الحزام الأسود ما فعله في جاكرتا، عندما نال ذهبية وزن تحت 94 كلغ.

ونال السعودي الشاب عمر ندا (19 عاماً) والإماراتي سعيد الكبيسي برونزيتي نفس الوزن، بفوزهما على الثنائي القرغيزستاني عبد الرحمن مرتزالييف ورسلان ساغدييف على التوالي.

وهذه الميدالية الثانية للسعودية في الجوجيتسو بعد برونزية عبد الملك آل مرضي في تحت 62 كلغ.

وقال الكتبي: «حققنا نتائج رائعة اليوم، أنا حصلت على الميدالية الذهبية وزميلي (الكبيسي) على البرونزية. لقد أحرزنا تقدّماً كبيراً (في المستوى)»، وأكّد قائد منتخب بلاده: «في الواقع الإمارات قوية في الجوجيتسو وتحظى بدعم كبير».

وأكملت شما الكلباني التألق الإماراتي بحصدها ذهبية تحت 63 كلغ، بعد فوزها على الكورية الجنوبية كيرا سونغ 8-4، لتهدي بلادها الميدالية الرابعة في منافسات السيدات، بعد ذهبية أسماء الحوسني في تحت 52 كلغ، وفضية بلقيس عبد الله في تحت 48 كلغ، وبرونزية شمسة العامري في تحت 57 كلغ.

وقالت الكلباني (20 عاماً) التي بدأت ممارسة اللعبة في سن الـ11: «لم يكن التدريب سهلاً، أصبحت ثاني إماراتية تحقق ذهبية (بعد أسماء الحوسني)، وأنا فخورة بهذا الإنجاز».

وتابعت الحاصلة على جائزة أفضل رياضية إماراتية في 2022: «كنت أخسر في بداية المباراة، لكن قلت لنفسي لن أتوقف قبل الفوز. حسمت المواجهة في الثواني الأخيرة».

وأضافت: «كانت المنافسة صعبة جداً، ومعركة ذهنية وجسدية، كنت أعلم أن منافساتي قويات، وقد استعددن بشكل جيد».

وتُعدّ الجوجيتسو رياضة وطنية في الإمارات، وكانت نالت لقبي آخر نسختين من بطولة العالم في منغوليا وكازاخستان، فضلاً عن حصد بطولة آسيا في تايلاند مطلع العام الحالي.

ورفعت الإمارات رصيدها في هانغتشو إلى 19 ميدالية (5 ذهبيات و5 فضيات و9 برونزيات)، وهو الأعلى في تاريخ مشاركاتها بعد «جاكرتا 2018» (13).