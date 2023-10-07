«آسياد هانغتشو»: الكويتي العجمي يخطف ذهبية الكاراتيه

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خطف الكويتي فهد العجمي ذهبية غير متوقعة في رياضة الكاراتيه لوزن -67 كيلوغراماً، بعد فوزه على الأردني عبد الرحمن المصاطفة، حامل برونزية أولمبياد طوكيو، 9 – 6 (السبت) في اليوم قبل الأخير من «آسياد هانغتشو».

وجاء النزال مثيراً، ولم تُعرف اتجاهاته حتى الثواني الأخيرة التي حقق فيها العجمي أداءً تصاعدياً أمام المصاطفة المرشح لنيل الذهبية.

وتخطى العجمي (21 عاماً) 5 لاعبين في طريقه إلى الذهبية الثالثة لبلاده في الألعاب الحالية، بعد تتويج الرامي عبد الله الرشيدي في السكيت، ويعقوب اليوحة في 110 م حواجز. وهي الميدالية الأولى للكويت في الكاراتيه في الألعاب الحالية والذهبية السابعة بهذه الرياضة في تاريخ مشاركاتها، لتكون الثانية وراء الرماية (11).

وقال العجمي بعد فوزه بالذهبية في أول مشاركة في الألعاب: «من يجتهد ينال مبتغاه. المصاطفة مصنف أول عالمياً لكني تمكنت من التغلب عليه… التوتر لا بد منه، لكن نتغلب عليه بالحديث الذاتي».

وفي طريقه إلى الذهبية، فاز العجمي على رينتشن جامتشو من بوتان 8 – 0، والتركمانستاني بايري بايرييف 4 – 1، والقيرغيزستاني كاليس نرولانبك أولو 11 – 3، والتايواني تشنغ تشونغ شيه 7 – 0.

وفي المقابل، كان المصاطفة (27 عاماً)، الطالب في كلية الطب وصاحب فضية وبرونزية إنتشيون 2014 وجاكرتا 2018 توالياً، مرشحاً فوق العادة للذهبية، خصوصاً بعد نتائجه الساحقة في أول 4 نزالات.

واعترض المصري محمد إبراهيم مدرب المنتخب الأردني على التحكيم، قائلاً لقناة «بي إن سبورتس» القطرية: «لم تكن مواجهة لطيفة. لم يعجبني التحكيم نهائياً بغض النظر عن النتيجة. كنا ننتظر الميدالية الذهبية».

ورفعت فضية المصاطفة رصيد الأردن إلى 9 ميداليات، و5 فضيات و4 برونزيات في «الآسياد» الحالي.

وكان محمد الجعفري الذي يشارك للمرة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية قد أضاف برونزية جديدة للأردن في وزن تحت 84 كيلوغراماً في الكوميتي بفوزه على التايواني تشون وي وو 15 – 5.

واستهل ابن التاسعة عشرة مشواره بالفوز على السعودي فرج الناشري 5 – 1 في دور الـ16، والياباني دايكي أندو 6 – 0 في ربع النهائي، قبل الخسارة أمام الكازاخستاني دانيار يولداشيف بسبب الإنذارات بعد التعادل 3 – 3 في الدور نصف النهائي.

وشرح الجعفري سبب خسارته نصف النهائي: «كنت فائزاً وأنا البادئ بالهجوم. في الثواني الأخيرة قمت بخطوة زائدة عُدت بمثابة الهروب. نلت إنذاراً وخسرت الأفضلية. نظراً لامتلاك اللاعب الخصم 3 نقاط دفعة واحدة، أصبحت الأفضلية له».

وعن بروز الأردن في الكاراتيه، أضاف اللاعب الشاب: «بدأ المدرب المصري محمد إبراهيم سالم معنا في فئة الناشين، ونفس اللاعبين يشاركون الآن في البطولات ويحققون النتائج».

كما نالت الأردنية جود الضروس برونزية وزن +68 كيلوغراماً، بفوزها على الفلبينية أريان إيزابيل بريتو 11 – 2.

وقالت الضروس (20 عاماً) التي نالت هذا العام برونزية بطولة آسيا في وزن تحت 63 كيلوغراماً: «بصراحة البرونزية أصعب كثيراً من الذهبية، لأنك تخسر ويتعين عليك العودة للمنافسة. عليك أن تركّز مجدداً وتعيد رسم استراتيجيتك».