«آسياد هانغتشو»: ذهبية جديدة للبحرين في المصارعة الحرة

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عزّزت البحرين رصيدها من الذهب مع إحراز أحمد تاج الدينوف لقب منافسات المصارعة الحرة لوزن 97 كلغ، السبت، ضمن دور الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، خطف تاج الدينوف، الروسي الأصل، الميدالية بفوزه في المباراة النهائية على الإيراني مجتبى غوليه بنتيجة 6-1، ليكتفي الأخير بالميدالية الفضية، فيما كانت برونزية الفئة من نصيب المنغولي غانكوياغ غانباتار.

وبالتالي، بات رصيد البحرين 11 ذهبية في الألعاب الآسيوية الحالية إلى جانب ثلاث فضيات وخمس برونزيات لتحتل المركز التاسع في الترتيب العام، علماً بأنها أول ذهبية للبحرين بعيداً عن رياضة ألعاب القوى في النسخة الحالية.