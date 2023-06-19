آسيا 23.. «أخضر 17» يتأهل إلى ربع النهائي

المناطق_الرياض

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عاما لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 الجارية في تايلاند بعد فوزه الثمين على طاجكيستان بنتيجة «2-0» خلال المباراة التي جمعتهما، الإثنين، على ملعب تشونبوري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

ويدين أخضر الناشئين بهذا الفوز إلى طلال حاجي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 63 و90.

والفوز هو الثاني تواليا لأخضر الناشئينخلال مشواره في البطولة القارية رافعا رصيده إلى 6 نقاط معززا موقعه في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط أمام استراليا، فيما تجمد رصيد المنتخب الطاجيكي عند نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف عن الصين في المركز الأخير بالرصيد ذاته من النقاط.

وأصبح المتتخب السعودي رابع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد أن حجز منتخبي اليمن وتايلاند بطاقتي العبور عن المجموعة الاولى، وكوريا الجنوبية متصدر المجموعة الثانية.

ويختتم المنتخب السعودي مشواره في دور المجموعات، الخميس المقبل عندما يواجه نظيره الصيني على ملعب تشونبوري.