آليو سيسه: غياب ماني مؤثر ولدينا طموحات كبيرة في مونديال الدوحة

عبر المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم، آليو سيسيه ، عن حزنه الشديد لغياب ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب السنغالي جراء الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مبارته مع فريقه بالدوري الإلماني.

وقال آليو سيسيه، أن مباراة منتخب هولندا الافتتاحية ستكون صعبة ولكن المنتخب جاهز من أجل موادهة الطواحين الهولندية.

وأضاف سيسه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بلاده الافتتاحية أمام منتخب هولندا، أن الجميع يشعر بالحزن لغياب ساديو ماني، ونتمنى له الشفاء العاجل، تعويض لاعب كساديو ماني أمر صعب لكننا اخترنا لاعباً واعداً بديلاً عنه”.

وتابع: أتألم لغياب ساديو ماني ولكن صحته بالنسبة لنا هى الأهم، ومستعدون لمواجهة هولندا من دونه لأننا نعتمد على المجموعة”.

وأكد مدرب السنغال، أن طموحاتنا كبيرة وسنحاول تقديم كل ما لدينا فى كأس العالم، ومجموعتنا جاهزة وسبق وخضنا مباريات صعب

ويخوض المنتخب السنغالي أولى مباراته أمام منتخب هولندا مساء غد الاثنين في الساعة السادسة مساء غدٍ الاثنين فى مستهل مشوار الأسود والطواحين فى منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى فى دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.