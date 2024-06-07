آل الشيخ للهلاليين: ملعبكم عالمي بتقنية غير مسبوقة

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الجمعة، تقليص الفترة الزمنية لمداورة ملعب «كينجدوم أرينا» بين مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم، وفعاليات موسم الرياض إلى 48 ساعةً فقط بدلًا من عشرة أيامٍ، ضمن خطةٍ لتطوير الملعب، تزيد طاقته الاستيعابية من 18 ألفًا و800 متفرِّجٍ إلى 26 ألفًا و700، وتستغرق ثلاثة أشهرٍ للانتهاء منها.

وتشمل الخطة تطبيق تقنيةٍ سعوديةٍ لتغطية الملعب بألواحٍ من الألمنيوم مزوَّدةٍ بتقنياتٍ للإضاءة، والتغذية، والتهوية للحفاظ على الأرضية وفق الرياضية.

وسيمتدُّ التطوير إلى غرف الملابس، والمؤتمرات، وفحص المنشطات، والعيادات الطبية، و«لاونجات» الجمهور.

وكتب آل الشيخ على حسابه في منصة «إكس»: «الحمد لله، في هذا العهد المبارك بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وسمو سيدي قائدنا الملهم وعرَّاب الرؤية حفظه الله… هذا التطوير جاهزين ننفذه، الآن سعة الملعب 18800 مقعد وحوالي 1200 مقعد زيادة تكون رايحة للتصوير واللوجستك… فغير مستفاد منها من الجمهور… الآن مع التطوير بنوصل 26700 مقعد جاهز للجمهور للمشاهدة بأعلى جودة + إضافة عدد 14 بوكس VIP في الجهة المقابلة… المفاجأة مو هنا… إنتو عارفين اتفاقنا معاكم اللي ينص على أن الفعاليات لها الأولية في إقامتها، وأعرف إنكم أحيانًا تتضايقون ورضاكم يهمنا… وغير صحيح أن إيجار الملعب 40 مليون… صحيح إننا نحصل 40 مليون، لكن الهلال يدفع منها 15 فقط، وسمو الأمير الوليد بن طلال متكفل بالـ 25 مليون لحقوق تسمية المنشأة بـ Kingdom Arena… وزاد دخل الهلال بعد الملعب عن دخله السابق بشراكة ناجحة معنا في موسم الرياض وتقويم الرياض… نرجع لمفاجأتنا اللي تهمكم… تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم سيتم استخدامها واستحداثها في الملعب اللي هي عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب Smart sustainable pitch technology تخرج لتغطية الأرضية بألواح ألمنيوم مزوَّدة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير على أرضية الملعب مما يسمح لنا بتدوير المنشأة خلال 48 ساعة بدل 10 أيام ليسهل لنا وللهلال الاستخدام بأقل تعارض ممكن، وسيتم تسجيل براءة الاختراع لدى الاتحادات الدولية لكرة القدم… وأيضًا تطوير للإضاءة وغرف الملابس وغرفة المؤتمرات وغرفة فحص المنشطات والعيادات الطبية واللاونجات المخصصة للجمهور… على أن يتكفل موسم الرياض بـ 50% من تكاليف التطوير مقابل رعاية بتسمية المدرج بمدرج موسم الرياض لمدة 3 سنوات… التطوير يعتبر نقلة نوعية للمنشآت الترفيهية في المملكة، ونقلة في علاقة موسم الرياض بنادي الهلال… نتمنى كموسم الرياض وتقويم الرياض أن نحوز على رضاكم، ونستمتع بليالي وأحداث رياضية وترفيهية في هذه المنشأة العملاقة… جاهزين نسلم خلال 90 يوم من تعميد نادي الهلال لهذا التطوير… شبوا على فهد بن نافل يوقع».