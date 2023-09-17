“آل الشيخ” يكشف هوية موسم “الرياض”

المناطق-الرياض

أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الشعار الجديد لموسم الرياض بهوية ابتكاريةورؤية مستدامة.

وتزامنًا مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة؛ تتجه الأنظارصوب العاصمة الرياض التي تستضيف في 28 أكتوبر المقبل، موقعة ملاكمة مثيرة بين بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل فرانسيس أنجانو، في مواجهة مُثيرة بينهما تُعد من أغنى المواجهات في التاريخ.

وستُقام المباراة المنتظرة في حلبة ملاكمة منظمة وفقًا لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، وذلك بعد أن تم التوصل لاتفاق بين كل من (كوينزبيري) و (توب رانك) والشركة المروجة لأنجانو و (GIMIK Fight) للدعاية، للشراكة مع موسم الرياض لإقامة الحدث التاريخي الذي تنتظره جماهير الملاكمة حول العالم.

يشار إلى أن الرياض تحتضن إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، ومنذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019، استقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة الآلاف من الحفلات والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة، فيما سيبدأ موسم الرياض في عام 2023، يوم السبت 28 أكتوبر بحفل افتتاح مذهل وملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو.