“آل جابر” يبحث جهود دعم السلام في اليمن مع الخارجية البريطانية

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر – اليوم- في الرياض معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني طارق أحمد،والسفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

وجرى – خلال اللقاء- استعراض جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل في اليمن.