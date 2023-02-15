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“آل جابر” يبحث جهود دعم السلام في اليمن مع الخارجية البريطانية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 فبراير 2023 - 11:50 مساءً

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر – اليوم- في الرياض معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني طارق أحمد،والسفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

وجرى – خلال اللقاء- استعراض جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 فبراير 2023 - 11:50 مساءً
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Waleed

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