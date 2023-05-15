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آينتراخت فرانكفورت يعلن ضم المصري عمر مرموش

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 3:51 مساءً
عمر مرموش

المناطق_د ب أ

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع اللاعب المصري عمر مرموش في صفقة انتقال حر من فولفسبورغ.

ووقع مرموش عقدا يستمر حتى يونيو 2027، وسينضم إلى آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي، اعتبارا من الصيف.

وقال ماركوس كروش عضو مجلس إدارة آينتراخت لشؤون الرياضة: بضم عمر مرموش، نكون قد تعاقدنا مع لاعب بقدرات ستضيف المزيد من المرونة لهجومنا. عمر أثبت بالفعل قدراته في البوندسليغا، لكنه في الوقت نفسه لا يزال أمامه مساحة وإمكانيات لمزيد من التطور.

وسجل عمر مرموش خلال هذا الموسم ستة أهداف في 34 مباراة في كل المسابقات.

وشارك مرموش في 17 مباراة مع المنتخب المصري الأول سجل خلالها أربعة أهداف.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 3:51 مساءً
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Waleed

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