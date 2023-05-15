آينتراخت فرانكفورت يعلن ضم المصري عمر مرموش

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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع اللاعب المصري عمر مرموش في صفقة انتقال حر من فولفسبورغ.

ووقع مرموش عقدا يستمر حتى يونيو 2027، وسينضم إلى آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي، اعتبارا من الصيف.

وقال ماركوس كروش عضو مجلس إدارة آينتراخت لشؤون الرياضة: بضم عمر مرموش، نكون قد تعاقدنا مع لاعب بقدرات ستضيف المزيد من المرونة لهجومنا. عمر أثبت بالفعل قدراته في البوندسليغا، لكنه في الوقت نفسه لا يزال أمامه مساحة وإمكانيات لمزيد من التطور.

وسجل عمر مرموش خلال هذا الموسم ستة أهداف في 34 مباراة في كل المسابقات.

وشارك مرموش في 17 مباراة مع المنتخب المصري الأول سجل خلالها أربعة أهداف.