“أبراج الحمام”.. بنيت من الطوب اللبن في محافظة الدلم

نشرت قناة “السعودية” فيديوجراف، حول أبراج الحمام المتواجدة في محافظة الدلم.

وبينت أن أبراج الحمام التي تقع في محافظة الدلم، تعد من أقدم وسائل تربية الطيور.

وذكرت أنها بنيت على شكل مخروطي من الطوب اللبن بارتفاع يبلغ 20 مترا.

وأفادت بأنه بني ما يقارب من 20 برجا للحمام في القرن الماضي في المنطقة.

وأضافت أنها تعد من أبرز الوجهات السياحية في محافظة الدلم، حيث يقف السياح أمامها متأملين جمال التصميم الذي بنيت به، ويأخذون الصور التذكارية.