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أبرزها الرياض.. محلل طقس يتوقع: تساقط حبات البرد وهطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 17 مايو 2023 - 9:28 صباحًا

المناطق_متابعات

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إنه حسب النماذج متوقع خلال “24” ساعة القادمة إلى صباح غدا الخميس 28 شوال 1444هـ، أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لمتوسطة واحتمال تساقط حبات برد.

ولفت إلى أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب القصيم وشرق حائل تمتد إلى اليمن تسبق بنشاط للرياح المغبرة.

وأكد أنه من المتوقع كذلك نشاط للرياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الشمالية والغربية والامارات وعمان.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 17 مايو 2023 - 9:28 صباحًا
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shimaa mohamed

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