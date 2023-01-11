أبرزها السكري.. دراسة : عدم شرب الماء قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن قلة شرب الماء قد تعرض الإنسان بأمراض خطيرة، وقد تكون سببا للوفاة.

وأضافت أن أشهر الأمراض الشائعة التي قد تصيب الإنسان جراء عدم شرب كميات كافية من الماء ، قصور القلب والجلطة الدماغية والسكري.

ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص البالغين الذين يتناولون كمية غير كافية من الماء يمكن أن يصابوا بالشيخوخة المبكرة، ويتعرضوا لخطر الوفاة بنسبة 20 % مقارنة بالآخرين.

واستنتجت الدراسة، بناء على تحليل بيانات 11 ألف شخص، شاركوا فيها، أن عدم شرب كمية كافية من الماء، تؤدي إلى قصر متوسط العمر المتوقع.