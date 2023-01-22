أبرزها تساقط الشعر.. استشاري يوضح أعراض نقص “الزنك” في الجسم

كما أن الزنك مهم أيضًا لالتئام الجروح ولحاستي التذوق والشم، ومن خلال اتباع نظام غذائي متنوع، عادةً ما يحصل الجسم على ما يكفي من الزنك.

و تشمل المصادر الغذائية التي تحتوي على الزنك الدجاج واللحوم الحمراء وحبوب الإفطار المدعمة.