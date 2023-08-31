أبرزها كلاسيكو الاتحاد والهلال.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن

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تنطلق مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين) غدًا الجمعة.

وأقيمت 4 جولات حتى الآن من موسم 2023-2024 لدوري روشن للمحترفين، حيث شهدت الجولات إثارة كبيرة.

ويواصل الاتحاد صدارته جدول ترتيب دوري روشن بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، بعدما نجح في الفوز بمبارياته الأربع.

ويلاحق الاتحاد جاره في مدينة جدة الأهلي، الذي يملك نفس الرصيد، لكنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط.

ويأتي الهلال والتعاون في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ولكل منهما 10 نقاط.

وستكون هذه هي آخر جولة تقام من دوري روشن قبل توقف المسابقة حتى منتصف سبتمبر المقبل بسبب الأجندة الدولية.

مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن

الجمعة 1 سبتمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الطائي وأبها.

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء والرائد.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والهلال.

الساعة 09:00 مساءً.. الرياض والأخدود.

السبت 2 سبتمبر

الساعة 09:00 مساءً.. الاتفاق وضمك.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والخليج.

الساعة 09:00 مساءً.. التعاون والوحدة.

الساعة 09:00 مساءً.. الفتح والأهلي.

الساعة 09:00 مساءً.. الحزم والنصر.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات التسع في الجولة الخامسة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC HD، كونها الناقل الرسمي للمسابقة هذا الموسم.