أبرزهم البايرن.. تعرف على الأندية الأكثر ظهورًا في نصف نهائي كأس العالم 2022

الأرجنتين وكرواتيا وفرنسا والمغرب هي آخر أربعة متبقين في مونديال قطر 2022 ، كل منهم يبحث عن مكان في النهائي، وكل فريق من هذه الفرق لديه لاعبون ينتمون إلى فرق مختلفة من جميع أنحاء العالم.

النادي الأفضل تمثيلاً في الدور قبل الأخير من كأس العالم هو العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بإجمالي ستة لاعبين، ويتبع البافاريون عن كثب أتليتكو مدريد وإشبيلية من لاليجا سانتاندير، مع خمسة لاعبين لكل منهما.

بايرن ميونيخ

1-كينغسلي كومان (فرنسا)

2-بنجامين بافارد (فرنسا)

3-دايوت أوباميكانو (فرنسا)

4-لوكاس هيرنانديز (فرنسا)

5-يوسيب ستانيسيتش (كرواتيا)

6-نصير مزراوي (المغرب)

أتلتيكو مدريد

1-أنجيل كوريا (الأرجنتين)

2-ناهويل مولينا (الأرجنتين)

3-رودريغو دي بول (الأرجنتين)

4-أنطوان جريزمان (فرنسا)

5-إيفو غريبيتش (كرواتيا)

اشبيلية

1-بونو (المغرب)

2-يوسف النصيري (المغرب)

3-غونزالو مونتيل (الأرجنتين)

4-ماركوس أكونا (الأرجنتين)

5-بابو غوميز (الأرجنتين)