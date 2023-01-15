“أبرزهم انتقام مورينيو”.. قصة سقوط برشلونة 6 مرات على يد ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني

ريال مدريد بستة من نهائيات كأس السوبر الإسباني السبعة التي خاضها ضد برشلونة، يتربع على عرض المواجهات قبل المواجهة المرتقبة، حيث سيواجه الفريقان بعضهما البعض مرة أخرى اليوم في نهائي البطولة بالرياض.

يجب أن نعود إلى عام 2011 لنجد الانتصار الأخير والوحيد للفريق الكتالوني على المرينجي في البطولة، حيث أقيمت نهائيتان أخريان في كأس السوبر الإسباني بين عملاقين كرة القدم الإسبانيتين منذ ذلك الحين، وفاز بهما ريال مدريد.

كما التقيا في شكل الفرق الأربعة الجديدة العام الماضي، عندما فاز المرينجي 3-2 بعد وقت إضافي، وفيما يلي نظرة على جميع الأوقات التي التقى فيها المنافسون في النهائيات.

أول فوز لريال مدريد 1988

أقيم أول كلاسيكو في كأس السوبر الإسباني في عام 1988، وسجل كل من ميـــشال وهوجو سانشيز هدفاً فيما فاز ريال مدريد 2-0 على ملعب برنابيو، وانتصر برشلونة في مباراة الإياب “2-1” على ملعب كامب نو، لكنهم تعرضوا للهزيمة بمجموع المباراتين.

ثاني فوز لريال مدريد 1990

فاز المرينجي باللقب مرة أخرى، هذه المرة بانتصاره 5-1 في مجموع المباراتين، وذلك بعد فوزه 1-0 على ملعب كامب نو، حقق ريال مدريد فوزاً على أرضه 4-1 ليرفع الكأس.

ثالث فوز لريال مدريد 1993

تمكن ريال مدريد من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برنابيو وفاز باللقب بعد تعادله بهدف لمثله في إياب الكامب نو.

ريال مدريد يهيمن 1997

هذه المرة، انتزع برشلونة الفوز بهدفيم مقابل هدف على ملعب كامب نو، لكن ريال مدريد تجاوز منافسه بفوزه بأربعة أهداف لهدف في الإياب.

أول انتصار لبرشلونة 2011

انتهت مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية بالتعادل بهدفين لمثلهم ، حيث خرج برشلونة منتصراً من المباراة الثانية بين الجانبين، تميز فوزهم بنتيجة 3-2 بشجار شهده جوزيه مورينيو وخز تيتو فيلانوفا في عينيه.

انتقام مورينيو 2012

هذه المرة حسم اللقب بأهداف خارج أرضه، حيث فاز برشلونة 3-2 في كتالونيا، لكن ريال مدريد تمكن من الفوز 2-1 لرفع الكأس على أرضه.

أهداف أسينسيو 2017

سجل ماركو أسينسيو في الشباك بكلتا الساقين، حيث فاز المرينجي 3-1 على ملعب كامب نو و2-0 على أرضه.

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