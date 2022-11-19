أبرز الأسئلة الشائعة عن خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر “أبشر”

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ردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أبرز الأسئلة الشائعة المُتعلقة بخدمة تعديل المؤهل الدراسي التي تقدمها منصة “أبشر” الإلكترونية.

وأوضحت الوكالة، أن الخدمة تمكّن المُستفيد من طلب تعديل بيانات مستوى التعليم عبر المنصة، مع الاستفادة منها من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد ثم تقديم طلب إلكتروني عبر الخطوات التالية “خدمات ثم الأحوال المدنية وبعدها يتم اختيارتواصل ثم طلب جديد وبعدها خدمات السجل المدني، ومن ثم الضغط على تعديل المؤهل الدراسي”.

ولفتت إلى أن متطلبات الخدمة تشمل نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان داخل المملكة، وإرفاق شهادة لمعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة، مشيرةً إلى أنه يتم تسجيل مستوى التعليم وفق التصنيف الآتي: “تعليم ابتدائي، تعليم متوسط، تعليم ثانوي، دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عالي بعد البكالوريوس، درجة الماجستير، درجة الدكتوراه”.

ونوهت إلى أن الخدمة غير مخصصة لتعديل المهنة، مثل مهنة: “طالب، وموظفة، ومتقاعد، وتاجر، وسيدة أعمال” وغيرها من المهن، حيث يكون التعديل عن طريق الجهات المرتبطة إلكترونياً مع الأحوال المدنية أو زيارة مكاتبها في حالة عدم الربط.