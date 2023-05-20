أبرز الصعوبات التي واجهت روسيا بسبب عقوبات الغرب.. تعرف عليها (فيديو)

نشرت قناة العربية فيديوجراف يبين أبرز الصعوبات التي واجهت بوتين بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا عقب شنها الحرب على أوكرانيا.

وذكر أن أبرز هذه العقوبات هي المفروضة على استيراد روسيا للتكنولوجيا الحساسة، وفقا لـ ” فينيلا ماكغيرتي “الباحثة في الاقتصاد الدفاعي بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، أشارت إلى أن الغرب لجأ إلى فرض قيود على استيراد روسيا للتكنولوجيا الحساسة، وبالتالي عانت مؤسسة التصنيع العسكري من مسائل هيكلية لفترة طويلة وخضعت للتنافسية الدولية.

وأضافت أن الصناعات العسكرية الروسية تعاني من نفس المشكلات التي تواجه هذه الصناعة عالميا، مثل نقص العمالة والمواد الخام اللازمة، كما أن العقوبات الدولية ستزيد من حجم الصعوبات التي يواجها التصنيع العسكري الروسي من خلال عدم الحصول على الإمدادات بشكل يمكنهم من استكمال مراحل الانتاج العسكري.

وأوضحت أن أثر العقوبات على الاقتصاد الروسي كان ضعيفا بسبب أن الروس أداروا هذه الأزمة بشكل جيد باستخدام تكتيك اتبعوه منذ العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ضمها للقرم، كما أن العقوبات الغربية لم تفرض بشكل حاسم حتى ديسمبر 2022.