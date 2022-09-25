أبشر تجيب على أبرز الأسئلة الأكثر استفساراً بخصوص خدمات المنصة

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كشفت منصة «أبشر» عن أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا التي تلقتها على مدار الأسبوع الماضي.

وقد نشرت المنصة «إنفوجرافًا» بأهم تلك الأسئلة والرد عليها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات الصغيرة.

وورد إلي المنصة سؤال جاء فيه: هل بعد تسليم المركبة لمنشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة يتم إسقاطها فوراً من مركباتي في منصة أبشر؟ فقالت المنصة أنه يتم الإجراء فوراً بعد إعطاء رمز التحقق إلي منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها ومكابس الحديد المعتمدة.

ورداً على سؤال يقول: هل يمكن إسقاط مركبة دون لوحات ولم يتم الإبلاغ عن فقدان اللوحة؟ فأوضحت المنصة أنه لا يمكن ذلك ويتوجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة عبر مراكز الشرط أولاً ثم التوجه إلي منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها ومكابس الحديد لإسقاط المركبة.

وتعقيباً على سؤال: هل يمكن التسجيل في منصة أبشر لشخصين مختلفين برقم جوال واحد؟ فأشارت المنصة إلي أنه لا يمكن ذلك ويجب أن يكون لكل حساب رقم جوال خاص به غير مسجل لحساب شخص آخر.

كما وجه إلى منصة أبشر تساؤلًا جاء فيه: ما هي التقارير التي يمكنني طباعتها من خلال منصة أبشر؟ فقالت المنصة يمكنك طباعة أي من التقارير التالية (تقريري – تقرير بيانات أفراد الأسرة – تقرير المركبات – تقرير المخالفات المرورية – تقرير الحوادث المرورية – تقرير بيانات سجل السفر – تقرير العمالة المنزلية).

ومن ضمن الأسئلة الأكثر استفسارًا هذا الأسبوع: كيف يتم تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر؟ فكشفت المنصة أن ذلك يتم من خلال الدخول على حسابك في أبشر اختيار (خدمات من تبويب خدماتي – الأحوال المدنية – تواصل – طلب جديد – خدمات السجل المدني – تعديل المؤهل الدراسي) وارفاق المستندات المطلوبة.