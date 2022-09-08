“أبشر” توضح مدى إمكانية إسقاط مركبة بدون لوحات ولم يتم الإبلاغ عنها

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أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا من قبل المستفيدين حول خدماتها.

وأبانت المنصة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه لا يمكن إسقاط مركبة دون لوحات، مبينة أنه يتوجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة عبر مراكز الشرطة أولا، ثم التوجه إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد لإسقاط المركبة.

وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

-هل يمكن إسقاط مركبة دون لوحات ولم يتم الإبلاغ عن فقدان اللوحة؟

إسقاط المركبات لا يمكن ذلك ويتوجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة عبر مراكز الشرط أولا ثم التوجه إلى منشآت بيع المركبات الملغی تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد لإسقاط المركبة.

-لدي خادمة وهي حاليا خلال فترة التجربة ولم تصدر لها إقامة، كيف يتم عمل تأشيرة خروج نهائي من خلال منصة أبشر؟

خروج النهائي خلال فترة التجربة يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر، ثم اختيار (العمالة -خدمات- إصدار تأشيرة خروج نهائي)

– كيف يتم الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر؟

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر (خدماتي – خدمات الأحوال المدنية – الإبلاغ عن الوثائق المفقودة) ثم يتم حجز موعد طلب وثيقة بدل فاقد

– هل الهوية الرقمية تعد إثبات رسمي للمواطن والمقيم؟

نعم تعد الهوية الرقمية إثبات رسمي للمواطن والمقيم.

-ماهي القطاعات التي يمكنني عمل تفويض لشخص ما لزيارتها لإنهاء الإجراءات من خلال منصة أبشر؟

القطاعات التي يمكنك عمل تفويض لشخص ما لإنهاء الإجراءات بدلا عنك هي كالتالي: الجوازات / الأحوال المدنية / الإدارة العامة للمرور / الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.