أبطال آسيا.. النصر يواجه الفيحاء

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أُجريت صباح اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023، بحضور ممثلي الأندية الـ 16 المتأهلة لهذا الدور – نصفها من منطقة الغرب والنصف الآخر من منطقة الشرق-.

وستقام مواجهة سعودية وحيدة ستجمع فريق النصر أمام نظيره الفيحاء الذي جاء في التصنيف الثاني، فيما سيواجه الهلال وصيف حامل اللقب في النسخة الأخيرة فريق سبهان أصفهان الإيراني.

وسيواجه فريق الاتحاد نظيره فريق نفباخور الأوزبكستاني، فيما سيواجه العين الإماراتي فريق ناساف الأوزبكي.

وأسفرت القرعة عن منطقة الغرب عن المواجهات التالي:

ناساف الأوزبكي × العين الإماراتي

الفيحاء × النصر

نافباخور الأوزبكي × الاتحاد

سباهان أصفهان الإيراني × الهلال

وأسفرت القرعة عن منطقة الشرق عن المواجهات التالي:

جيونبك هيونداي موتورز × بوهانج ستيلرز

أولسان هيونداي × فنتفوريت كوفو

شاندونج تايشان × كاواساكي فرونتال

بانكوك يونايتد × يوكوهاما إف مارينوس

وتأهلت إلى ثمن النهائي من منطقة الغرب 8 أندية بواقع 5 من مركز الصدارة بجانب 3 أندية تأهلت كأفضل مركز ثانٍ، فيما أجريت قرعة اختير منها ناديًا من المتصدرين لينضم إلى المستوى الثاني رفقة الأندية الثلاث.

وأسفرت القرعة الأولية عن تواجد الهلال، النصر، الاتحاد والعين الإماراتي في التصنيف الأول، فيما جاءت سباهان الإيراني، نافباخور وناساف الأوزبكيين والفيحاء في المستوى الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الـ16 لفرق الغرب يومي 12 و13 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب يوم 19 و20 من الشهر ذاته، فيما تقام مباريات الذهاب لحساب الدور ذاته بالنسبة لفرق الشرق يومي 13 و14 فبراير على أن تقام جولة الإياب يوم 20 و21 من الشهر ذاته.

ووفقًا للقرعة فإن الفائز من المواجهة الأولى سيلتقي الفائز من المواجهة الثانية ما يعني احتمالية صدام مرتقب بين الاتحاد والهلال في ربع النهائي حال تأهلهما.