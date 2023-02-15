أبطال أوروبا.. ميلان يكسب توتنهام في ذهاب ثمن النهائي

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تغلب فريق ميلان الايطالي الأول لكرة القدم، بهدف نظيف للإسباني براهيم دياس، على توتنهام الانجليزي ضيفه، الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سان سيرو.

وأحرز دياس هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة السابعة لتبقى المنافسة مفتوحة قبل لقاء الإياب في لندن بعد ثلاثة أسابيع.

وعاد ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، إلى المسابقة القارية الأم للمرة الاولى بعد غياب سبع سنوات بعد تتويجه بطلاً لإيطاليا العام الماضي، ونجح في التأهل إلى الأدوار الاقصائية بعد غياب 9 مواسم.

أما توتنهام، وصيف 2019، فيخوض الأدوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 2019-2020.

وكان آخر ظهور لميلان في الأدوار الإقصائية في البطولة خسارة مذلة 5-1 في مجموع المباراتين ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ذاته من موسم 2013-2014.

وسجل الروسونيري بداية قوية ونجح في افتتاح التسجيل عندما رفع الألماني ماليك ثياو كرة من خلف المدافعين نحو مشارف المنطقة نحو المدافع الفرنسي تيو هرنانديز الذي فاز بثنائية في كرة هوائية مع الأرجنتيني كريسيتان روميرو، قبل أن يسدد عن الجهة اليسرى من زاوية ضيقة داخل المنطقة، تصدى لها فرايزر فوستر، تابعها دياس برجله تصدى لها الحارس مجددًا قبل أن يكملها الاسباني برأسه في الشباك «6».

وشهدت المباراة طابعًا دفاعيًا ودفع كونتي بالمهاجم البرازيلي ريشارليسون منتصف الشوط الثاني لمحاولة التعديل، وأتت الفرصة الخطيرة الاولى عند الدقيقة 78 لميلان عندما وصلت كرة إلى جيرو داخل المنطقة تابعها برأسه الى البديل البلجيكي شارل دي كيتلار تابعها رأسية أبعدها الدفاع الى ركنية.