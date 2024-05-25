أبعد المواقيت عن مكة وأكثرها بركة.. ما قصة هذه المواقيت ومن الذي وقتها؟

استعرضت قناة العربية، قصة مواقيت الحج التي يلتزم بها حجاج بيت الله الحرام.

وذكرت أن عبدالله بن عباس يقول في الصحيحين: “وقّت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل “يلملم”، فهن لهن، وعلى الذي أتى عليهن من غير أهلهن”.

وبينت أن من كان منزله بعد الميقات بالقرب من مكة المكرمة، فيهل ويحرم من مكانه.

وأفادت بأنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من المدينة ناحية مكة لعمرة القضاء أو لحجة الوداع، أنه كان يصلي ركعتين في وادي العقيقة المبارك ويهل منه قائلا: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.