“أبل”: إنستغرام سبب سخونة “آيفون 15”

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اعترفت شركة “أبل”، بوجود أخطاء ومشكلات في “آيفون 15” خاصة ما يتعلق بارتفاع حرارة الجهاز بالشكل الذي دفع العملاء إلى تقديم شكاوى رسمية.

وألقت الشركة باللوم على مشكلة برمجية ومشكلات أخرى مرتبطة بالتطبيقات الشائعة مثل “أوبر” و”إنستغرام” في التسبب بارتفاع حرارة الجهاز، كما أنها تعمل على تحديث لنظام “آي أو إس 17” لمنع الأجهزة من أن تصبح ساخنة بشكل غير مريح.

وأشارت إلى أنها تعمل أيضاً مع مزودي التطبيقات التي تسببت في حدوث مشكلات، وهو ما دفع “إنستغرام” إلى تعديل تطبيقه لأجهزة “آي فون” هذا الأسبوع.

وكات الشركة قد تلقت شكاوى متكررة من قبل مستخدمي هاتفي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس؛ بسبب الحرارة الزائدة للجهازين، وذلك بعد أسبوع واحد من إطلاقهما.