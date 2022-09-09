«أبل» تتخلى عن 5 هواتف آيفون وتوقف دعمها رسميا بدءاً من هذا التاريخ

كشفت شركة أبل عن إطلاق النسخة الأحدث من نظام التشغيل “أي أو أس 16” الجديد يوم 12 سبتمبر الجاري، مشيرة الى أنه سيأتي بميزات تعزز القدرات الذكية لهواتف آيفون التي سترتقي إلى مكانة جديدة بعد التحديث.

ومن سوء الحظ قررت أبل هذا العام التخلي عن دعم 5 هواتف آيفون هي: آيفون 7، وآيفون 7 بلس، وآيفون 6 إس، وآيفون 6 إس بلس، بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف آيفون “إس إي”.

وهذا يعني أن حاملي هذه الهواتف لن “يكملوا المشوار الجديد للتحديثات”، في خطوة تهدف أولا الى دفعهم بإتجاه ترقية هواتفهم إلى نسخة أحدث من هذا الهاتف، كما يقول خبراء.

أما الهواتف التي ستحصل على تحديث نظام التشغيل فهي: الهاتف الجديد طبعا آيفون 14 والنسخ التي صدرت معه الأربعاء، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس، وآيفون 12 وآيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس.

وتضم القائمة أيضا: “آيفون إكس أس، وآيفون إكس أس ماكس، وآيفون إكس أر، وآيفون إكس، وآيفون 8، وآيفون 8 بلس، وآيفون أس إي (الجيل الثاني وأحدث).