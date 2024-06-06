“أبل” تتيح قياس “السكر” عبر ساعتها الذكية

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أتاحت شركة “أبل” الأمريكية، لمستخدمي ساعتها الذكية من مرضى السُكري قياس نسبة السكر في الدم مباشرة، وذلك عبر ربط الساعة بنظام “Dexcom G7” للمراقبة.

ويوفّر النظام الأول من نوعه للمستخدمين، إمكانية مراقبة قراءات نسبة الغلوكوز في الوقت الفعلي، وذلك من خلال لصق جهاز صغير على المعصم، دون الحاجة لتواجد أجهزة آيفون مع المستخدمين.

كما يمكّن المستخدمين من استعراض بيانات المراقبة المستمرة للغلوكوز في أي مكان، أثناء ممارسة الجري، أو المشي دون استخدام الهاتف، حيث يرسل المعلومات والتنبيهات الشخصية مباشرة إلى الساعة الذكية بواسطة البلوتوث.

ويتيح “Dexcom G7” أيضاً تتبع المقاييس الصحية الرئيسية الأخرى التي قد تؤثر في مستويات الغلوكوز، كما يمكن ربطه كذلك مع الأجهزة الأخرى كآيفون وآيباد وغيرها من الأجهزة الذكية.