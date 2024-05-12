أبل تستعد لتضمين تشات جي بي تي في هواتف أيفون

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اقتربت شركة “أبل” من إبرام اتفاق مع “أوبن إيه آي” (OpenAI) لاستخدام تقنية الشركة الناشئة على هواتف “أيفون“، كجزء من جهودها الرامية لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، وفقًا لمصادر مطلعة.

ويقوم الجانبان حاليًا بوضع اللمسات النهائية على شروط اتفاقية استخدام ميزات “تشات جي بي تي” في نظام التشغيل “آي أو إس 18” (iOS 18) القادم من “أبل”، كما أجرت “أبل” أيضًا محادثات مع شركة “غوغل” التابعة لشركة “ألفابت” حول ترخيص برنامج “جيميناي”، ورغم استمرار هذه المناقشات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

من المقرر أن يسمح الاتفاق المحتمل مع “أوبن إيه آي” لـ”أبل” بتقديم برنامج الدردشة المعروف باسم “تشات جي بي تي” كجزء من مجموعة جديدة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعتزم “أبل” الإعلان عنها في الأشهر القادمة.

وفي إطار هذه الجهود، من المقرر أن تدمج “أبل” بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر مراكز البيانات التي تحتوي على معالجات داخلية.

وفي العام الماضي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، تيم كوك، أنه يستخدم شخصيًا تقنية “تشات جي بي تي”، لكنه أشار إلى أن هناك بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل، كما وعد بأن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستأتي إلى منتجات “أبل” بشكل مدروس ومتقن.

وفي مؤتمر عن الأرباح الأسبوع الماضي، أعلن كوك أن “أبل” ستحظى بميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأضاف: “نحن نعتقد بقوة في قدرة الذكاء الاصطناعي على التحول والوعود التي يمكن أن يقدمها، ونعتقد أن لدينا مزايا تميزنا في هذا العصر الجديد، بما في ذلك مزيجنا الفريد من التكامل بين الأجهزة والبرمجيات والخدمات.”