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“أبل” تطلق 3 ميزات أمنية جديدة لحماية بيانات المستخدمين في السحابة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 8 ديسمبر 2022 - 5:34 صباحًا

المناطق_متابعات

أطلقت شركة أبل الأمريكية، 3 ميزات أمنية جديدة تركز على الحماية من التهديدات لبيانات المستخدمين على السحابة، وذلك سعياً منها على تحسين القدرة على حماية هذه البيانات.

وأوضحت الشركة، في بيان على مدونتها الرسمية، أن الميزات الجديدة تشمل: التحقق من مفتاح جهة الاتصال في iMessage، ومفاتيح الأمان الخاصة بـ Apple ID، وحماية البيانات المتقدمة لـiCloud.

وأشارت إلى أن الميزة الأولى تمكن المستخدم من التحقق من تواصله فقط مع من يريد، وتتيح الميزة الثانية اختيار طلب مفتاح أمان مادي لتسجيل الدخول إلى الحساب، فيما تسمح الميزة الثالثة بحماية النسخة الاحتياطية منiCloud Backup، والصور، والملاحظات.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 8 ديسمبر 2022 - 5:34 صباحًا
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