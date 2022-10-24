أبل تكشف عن تحديث iPadOS 16.. ميزات هائلة

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كشفت شركة أبل، اليوم الإثنين، رسميًا عن تحديث جديد لحواسيب آيباد اللوحية iPadOS 16، وأضافت ميزات هائلة.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان على صفحتها، iPadOS 16 يقدم طرقًا جديدة للتعاون عبر تطبيق التراسل Messages.

كما يقدم تحديثات كبيرة لتطبيق البريد الإلكتروني Mail.

وأضافت أن التحديث يأتي بميزة مكتبة الصور المشتركة على آيكلاود iCloud Shared Photo Library، ومفاتيح المرور، وميزات التعاون الجديدة في متصفح سفاري، وتطبيق الطقس Weather.

بالإضافة إلى بعض الميزات الاحترافية، مثل: الوضع المرجعي Reference Mode، وتقريب الشاشة Display Zoom، وأداة تعدد المهام Stage Manager.

واستعرضت أبل بالتفصيل الميزات يأتي بها تحديث iPadOS 16 ومن ذلك: طرق جديدة للمشاركة والتواصل عبر تطبيق Messages، وتشمل الميزات الجديدة في هذا التطبيق: تمكين المستخدمين من تحرير الرسائل والتراجع عن إرسالها، وتحديد المحادثات كغير مقروءة، وفق موقع aitnews.

وفي يونيو حزيران الماضي، كشفت شركة أبل ضمن فعالية مؤتمرها السنوي للمطورين المنعقد حاليا عن نظام التشغيل الجديد iPadOS 16 لأجهزتها اللوحية آيباد.

وقالت أبل، نظام التشغيل الجديد iPadOS 16 يتيح خاصية جديدة للتعاون فيما بين التطبيقات على أجهزة آيباد تمكن المستخدمين من استخدام التطبيقات المختلفة في نفس وقت إجراء محادثات نصية على سبيل المثال.