أبها يتعادل مع الكويت في التجربة الأولى

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تعادل فريق أبها الأول لكرة القدم، مع نظيره الكويت الكويتي بنتيجة «1-1»، السبت، في أولى مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في مدينة إزميت التركية، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وجاء هدف أبها الوحيد عن طريق التونسي سعد بقير، فيما حمل هدف الكويت توقيع التونسي بلال العيفة.

والمواجهة هي الأولى للبولندي تشيسلاف ميشنيفيتش الذي تولى تدريب الفريق الجنوبي، خلفًا للهولندي رويل كومانس المنتهي عقده مع الفريق، عقب ختام الموسم الماضي.

وبدأ البولندي ميشنيفيتش مدرب أبها اللقاء بتشكيلة ضمت منصور جوهر في حراسة المرمى، والمغربي أمين عطوشي، أحمد الحبيب، وفهد الجميعة، محمد الكنيدري، زكريا سامي، الصربي أروش ماتيتش، التونسي سعد بقير، صالح العمري، سعد السلولي، وعمر الرويلي.

ومنح المدرب البولندي الفرصة لعدد من اللاعبين خلال مجريات الشوط الثاني سعيا منه إلى الوقوف على مستويات أكبر عدد من اللاعبين.

ويمتد معسكر أبها حتى 23 يوليو الجاري، ويتضمن خوض مباريات تجريبية أخرى تحدد لاحقاً.

وفق الرياضية