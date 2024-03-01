أبها “يعبر” الطائي بهدفين دون مقابل

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فاز أبها على نظيره الطائي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الجمعة” على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل الهدفين اللاعب “غجيغوش كريتشوفياك”، حيث سجل الأول في الدقيقة 38 مستغلاً تمريرة مشعل المطيري، أنتهى عليه الشوط الأول، وأضاف الثاني في الدقيقة 49 من تمريرة حسن العلي.

هذه النتيجة رفعت رصيد أبها إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف عن الطائي الذي يملك نفس الرصيد، غير انه يحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب.