أبها يفوز بثنائية على الطائي في الدوري

انتهت أحدث مباراة الفريق الول الطائي وأبها بفوز الثاني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين.
أهداف المباراة
وسجل الأهداف في المباراة اليوم، كلًا من: “أمير سعيود لنادي الطائي، ثم تعادل معه سعد بقير في الدقيقة الـ81، وعزز التقدم في الوقت القاتل صالح العمري”.
جدول الدوري السعودي
جاء جدول الترتيب على النحو التالي:
1- الشباب 22 نقطة.
2- النصر 19 نقطة.
3- الاتحاد 18 نقطة.
4- الهلال 17 نقطة.
5- التعاون 17 نقطة.
6- ضمك 15 نقطة.
7-الطائي 15 نقطة.
8- الفتح 12 نقطة.
9- أبها 10 نقاط.
10- الاتفاق 9 نقاط.
11- الرائد 9 نقاط.
12- الوحدة 7 نقاط.
13- العدالة 4 نقاط.
14- الخليج 4 نقاط.
15- الفيحاء نقطتين.
16- الباطن نقطة واحدة.