أبو الغيط: حل الدولتين يظل الأساس لأي ترتيبات مستقبلية تخص مصير الشعب الفلسطيني

المناطق_واس

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جيورجيوس جيرابيتريسيس وزير خارجية اليونان في مقر الأمانة العامة، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة، في إطار الجولة العربية التي يقوم بها.

ورحّب أبو الغيط بالوزير اليوناني، مؤكداً الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتطوير علاقات التعاون مع اليونان، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2021، وأعرب له عن قلقه البالغ من خطورة تصاعد التوترات في المنطقة على أكثر من جبهة، مشدداً على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق بما يخفف من حدة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل.

كما أكد أبو الغيط أن حل الدولتين يظل الأساس لأي ترتيبات مستقبلية تخص مصير الشعب الفلسطيني، الذي من حقه تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة.

بدوره، عبّر وزير الخارجية اليوناني عن رفض بلاده للتهجير القسري ولاستهداف المدنيين، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والبدء بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام يضمن حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين ليعيشا بسلام جنباً إلى جنب، محذراً من خطورة توسع نطاق الحرب في المنطقة حال لم يتم نزع فتيل الأزمة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في السودان، والصومال، وليبيا، وسوريا، ولبنان، والتوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشدد أبو الغيط، على ضرورة درء المخاطر التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في الممرات البحرية باعتبار ذلك أولوية تتعلق بالأمن والسلم الإقليميين والدوليين.