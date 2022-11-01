أبو الغيط عن القضية الفلسطينية أمام قمة الجزائر: فجر الحرية سيبدد ليل الاحتلال مهما طال

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أخوتنا في فلسطين يمارسون صموداً أسطورياً على الأرض، وقضيتهم هي قضيتنا جميعاً، ونضالهم الطويل شرفٌ لهذه الأمة، وبُشرى بأن ليل الاحتلال مهما طال سيبدده فجر الحرية والاستقلال، موضحًا أن تعزيز هذا الصمود الفلسطيني البطولي، والدفاع عن هذه القضية المحورية، هو واجبٌ على كل عربي.

القضية الفلسطينية محورية

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته في القمة العربية بالجزائر، المقامة حاليا، وتعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نتابع جميعاً ما يجري من تصعيد في الأراضي المحتلة بسبب سياسات القمع والقتل التي يُمارسها الاحتلال بدم بارد، إنه تصعيد يُنذر بما هو أسوأ، وللأسف الشديد يقف العالم مكتوف الأيدي، لا يُدافع عن حل الدولتين سوى من طرف اللسان.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإجماع العربي ما زال منعقداً على حل الدولتين كسبيل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا نرى طريقاً لذلك سوى إطلاق عملية سلمية جادة، على أساس من المرجعيات المعروفة والقانون الدولي، وندعو جميع دول العالم للانضمام إلينا في هذا النضال السلمي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والموافقة على عضويتها في الأمم المتحدة.