أبو الغيط: عودة سوريا أهم قرارات قمة جدة

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن قمة جدة حققت المرجو منها، موضحًا أن قرار عودة سوريا يعد من أهم قراراتها.

عودة سوريا

وأضاف أبو الغيط في مؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عقب القمة العربية الـ32، أن قرار عودة سوريا يحمل رمزية واضحة للغاية بأن العرب يريدون أن ينخرطوا بقوة لحل الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات كانت سلسة للغاية وهادئة.

تفاعل مع المشكلات العربية

وأردف أمين عام الجامعة العربية: هناك شعور واضح بأن العرب يرغبون في امتلاك ناصية التفاعل والتعامل مع المشكلات العربية، وعدم تركها للقوى الأجنبية والإقليمية.