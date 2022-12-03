أبو بكر يُقرر الرحيل ووجهة مفاجئة للنصر

انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن “رحيل” المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر من فريق النصر، حيث يحاول العالمي تجديد الدماء في فريقه بلاعبين جدد من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وأعلن الإعلامي عبد العزيز العصيمي أن إدارة النصراوي تلقت عرضًا رسميًا للتعاقد مع أبو بكر حيث أكدت صحيفة الشبابية عدم عودة اللاعب للنادي بعد مونديال 2022 في قطر، حيث انتهى مشوار الكاميرون في البطولة.

وانضم المهاجم الكاميروني البالغ من العمر 30 عامًا إلى قلعة العلمي من بشكتاش التـــــركي في صيف عام 2021 ؛ في 35 مباراة رسمية ، سجل 11 هدفًا وساعد 4 مرات، خلال مشواره مع الأصفر حتى الآن.

في ظل هذه الخلفية، كشف الصحفي الرياضي رودي جاليتي عن الاتجاه التالي الذي يتجه إليه فنسنت أبو بكر، بعد مغادرته نادي النصر في الميركاتو الشتوي “يناير 2023″، حيث قرر مغادرة الفريق خلال الأيام المقبلة.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن فينسنت أبو بكر يجري حاليًا محادثات مع ناديين أوروبيين، وقال صحفيون رياضيون إن أحد الناديين من تركيا، بعد أن حقق المهاجم الكاميروني نجاحًا كبيرًا في الدوري المحلي هناك.