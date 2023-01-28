“أبيدال”.. نجم برشلونة الذي حرمه سرطان الكبد من استكمال مسيرته المُشرقة

إريك بلال سيلفان أبيدال، هو لاعب كرة قدم فرنسي، كان يلعب لصالح نادي “برشلونة” ومنتخب فرنسا في مركز الظهير الأيسر، وله ذكريات عديدة مع الفريق الكتالوني، وبسبب ظروفه الصحية لم يشارك في موسم “2012 – 2013” بـ “مباريات كثيرة”.

وكانت آخر مبارة لـ “أبيدال” ضد نادي “ملقا” في يوم الثاني من يونيو في “الدوري الإسباني” الليجا موسم “2012- 2013” أعلن الفرنسي انتقاله إلى موناكو لـ موسم واحد بمبلغ مليون ونصف يورو وحينها تسلم شارة القيادة مع كتيبة من النجوم والذي جاء أبرزهم الكولومبي رادميل فالكاو.

وبدأ أبيدال مسيرته في نادي ليون، ولكنه خطي الخطوة الأولى في مسيرته الإحترافية في “نادي موناكو”، حيث شارك في 22 مباراة، وانتقل بعد ذلك إلى نادي “ليل” وشارك في 62 مباراة، ثم عاد إلى مسقط رأسه مرة اخري.

في 2007، انتقل الفرنسي إلى “نادي برشلونة” مقابل 15 مليون يورو، حيث هدد مسئولي نادي ليونانه لن يتدرب مع الفريق، في حالة عدم نجاح الصفقة، ووقع على عقد يمتد لأربع سنوات وتم تسليمه القميص رقم 22.

قصته

تعرض اللاعب الفرنسي “أبيدال” للإصابة بـ “ورم في الكبد” في مارس 2011، حيث قام بـ “إجراء عملية استئصال لـ الورم” ونجحت، ولكن بسبب تلك الظروف الصحية ونصائح الأطباء، لم يستكمل مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

وأعلن اللاعب الدولي الفرنسي اعتزاله لـ “كرة القدم” في نهاية الموسم، وعاد من الاعتزال بسبب تحسن حالته، في 8 يوليو 2013 ووقع صفقة مع نادي موناكو الفرنسي ناديه الأول بمبلغ مليون ونصف المليون يورو، لفتتح فصل جديد في عالم الساحرة المستديرة.

وظل اللاعب الفرنسي المسلم نجم كوك وبرشلونة هو شعلة الفريق والدفاع الوطني، ولأنه لاعب بثلاث رئات فهو نشيط ولكن يبدو أن القدر رفض مشواره الرياضي، حيث كان يعاني من سرطان الكبد وأجبره ذلك على البعد لفترة طويلة في غرفة العمليات كضيف ثقيل.

وأمضى سنوات عديدة في الملعب، والمفارقة الغريبة أن أبيدال كان دائما يحضر إلى المستشفى الخاصة بالأطفال قبل أن يكتشف أنه مصاب بالسرطان، وبعد عودته إلى الملعب من بوابة فريق موناكو الفرنسي السابق، أبيدال تبرع بجميع حصيلة بيع سيارته الرياضية للأطفال المصابين بالسرطان.