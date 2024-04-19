أتالانتا يقصي ليفربول من الدوري الأوروبي رغم الهزيمة بهدف نظيف

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نجح أتالانتا الإيطالي أن يقصي ليفربول الإنجليزي من ربع نهائي الدوري الأوروبي .

وعلى الرغم من فوز ليفربول بهدف نظيف إلا أن هذا الفوز لم يكن كافياً لتحقيق ريمونتادا ضد أحد عمالقة الدوري الإيطالي .

وجاء هدف ليفربول الوحيد في اللقاء عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء .

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد اعتمد على تشكيل مكون من : أليسون بيكر – آندي روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد – ألكسيس ماك أليستر – هارفي إليوت – دومينيك سوبوسلاي – لويس دياز – محمد صلاح – ديوجو جوتا .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة وهي المباراة التي أجريت على ملعب آنفيلد .

وكان ليفربول قد أستطاع في السنة الوداعية ليورجن كلوب أن يحقق لقب واحد فقط هذا الموسم حتى الآن بفوزه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب تشيلسي بهدف نظيف سجله الهولندي فيرجيل فان دايك .

جدير بالذكر أن ليفربول قد صعب من مهمته للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام كريستال بالاس بهدفين نظيفين على ملعب آنفيلد .