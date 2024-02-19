أتربة مثارة ورياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

المناطق_ المدينة المنورة
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم، من رياح شديدة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49)كم/ ساعة، على ينبع و الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
كما نبه المركز من (أتربة مثارة) على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (٣-٥)كم، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعةالـ10صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.