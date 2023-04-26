أتلتيكو يعود إلى الانتصارات بثلاثية مايوركا

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استعاد فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 3-1 على ضيفه ريال مايوركا، الأربعاء، في الجولة 31 للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي خسر «0-1» أمام مضيفه برشلونة في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 63 نقطة في المركز الثالث، مقلصاً الفارق الذي يفصله عن جاره اللدود ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، إلى نقطتين فقط لمصلحة الفريق الملكي، ليشتعل صراع الوصافة بينهما في البطولة قبل 7 مراحل على نهاية الموسم الجاري.

في المقابل، توقف رصيد ريال مايوركا، الذي تكبد خسارته الـ13 في المسابقة هذا الموسم، والأولى منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر، عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو)، بادر الصربي ماتيا ناستاسيتش بالتسجيل لمصلحة مايوركا عند الدقيقة 20، لكن الأرجنتيني رودريجو دي بول أحرز هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 47، فيما تكفل يانيك كاراسكو بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 77.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لمايوركا في المسابقة منذ خسارته 0-1 أمام مضيفه ريال بيتيس في 19 مارس الماضي.