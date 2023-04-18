أثبتت فاعلية كبيرة.. ابتكار نظارات حديثة تُبطئ قصر النظر

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أثبتت دراسات سريرية كثيرة فاعلية نظارات “ستيليست” التي ابتكرتها شركة “إسيلور لوكسوتيكا” الفرنسية، في إبطاء قصر النظر بنسبة تصل إلى 67 % في المتوسط، مقارنةً بالنظارات التقليدية، عندما يضعها الأشخاص لـ 12 ساعة يومياً، لتحمل بذلك آمالاً للمصابين بحسر البصر.

وتعمل النظارات من الجيل الجديد استناداً إلى تقنية مبتكرة، حيث يتم تجهيزها بمجموعة من العدسات الدقيقة التي ترمي إلى تصحيح قصر البصر المحيطي، وهو إحدى خصائص قصر النظر، وتالياً إبطاء حسر النظر.

كما تعمل على تباطؤ توسّع قصر النظر بنسبة تتراوح بين 60 إلى 67% في المتوسط، مقارنةً بالنظارات التقليدية، عندما يضع الأشخاص نظاراتهم لـ 12 ساعة يومياً، حيث تحمل آمالاً للمصابين بحسر البصر.

وأشارت رئيسة الجمعية الفرنسية لطب العيون كلود -شاتز ، إلى أنهم اختبروا تقنيات كثيرة للوقاية من الإصابة بقصر النظر، لكن هذه المرة الأولى التي يكونون فيها أمام تقنية فعّالة، مبينة بأنها تعالج الطفل الذي يعاني قصر نظر من خلال وصف نظارات تقليدية له، مضيفة: ” في حال ازداد قصر النظر لديه، فسأصف له سريعاً النظارات الحديثة”.