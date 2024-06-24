أجواء “حارة” بالرياض والشرقية

وحذر المركز من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طول طريق الساحل الجنوبي الغربي للمملكة.

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة الباحة.