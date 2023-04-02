أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف

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جذبت الأجواء الربيعية العائلات والشباب إلى الأماكن البرية الربيعية شمال محافظة الطائف، مع حلول الثلث الثاني من الشهر الفضيل؛ رغبةً في الاستمتاع بنسائم الليل والبر وهوائه العليل، وقضاء أجمل الأوقات، وتبادل الأحاديث الوديِّة، وتجاذب القصص الشيقة فيما بينهم.

واعتاد أهالي وزوار الطائف الخروج إلى البر واستغلال فرص الخروج إلى المجمعات الترفيهية التي تكتنفها الطبيعة؛ لقضاء أجمل الأوقات مع الأقارب أو الأصدقاء وسط أجواء ربيعية استثنائية.

وقال المواطن عبدالله الدهيمي: إن الشباب يجدون السياحة الريفية في ليالي رمضان متنفسًا مختلفًا؛ لما تحظى به مناطق وأودية وشعاب شمال محافظة الطائف مع هطول الأمطار التي تشهدها هذه الأيام ومع نمو متكامل للنباتات وحضور مستمر للراغبين بالأجواء التي تحمل في طياتها السكون والهدوء.